CHP’li başkanlar Ankara’da buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç ile birlikte CHP'nin 20-21 Nisan Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katıldı. CHP’li diğer belediye başkanları ve il yöneticileri Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. CHP’li heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine saygı duruşunda bulundu.

Sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen CHP’liler ardından 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarını ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşması ile başlayan Yerel Yönetimler Çalıştayı parti genel merkezinde gerçekleşti.

UMUDU İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ

Genel Başkan Özgür Özel’in yerel seçimleri nasıl kazandıklarını anlattığını anımsatan İl Başkanı Onur Uludaşdemir, “İktidara yürüdüğümüzün bilinciyle, ciddiyetiyle ve sorumlulukla çalışacağız. Kars’ta kazandığımız Susuz ve Selim Belediyelerinde halkçı belediyeciliği hayata geçirecek, Kars’ı sosyal belediyecilikle tanıştıracağız. Tüm Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin yarattığı umudu iktidara taşıyacağız” dedi.