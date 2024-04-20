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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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20 Nis 2024 - 18:58 DHA Kahramanmaraş- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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