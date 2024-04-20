Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.