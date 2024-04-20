Sivasspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan ekip, son bölümde ise taktik maç gerçekleştirdi. Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz, eski futbolcular ve çok sayıda taraftar da takip etti. Sivas ekibinde teknik direktör Bülent Uygun, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyleyen Uygun, "Ligin boyu kısaldı. Her şey daha da zorlaşıyor. Sivasspor olarak süreç içerisinde başardıklarımıza baktığımızda gerçekten şu ana kadar çok iyi bir ivme yakaladık ve çok güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz UEFA Kupası'na katılabilme fırsatını tekrar yakalamak. Kalan 6 maçta alacağımız puanlar bizi UEFA kupasına götürecek. O yüzden de hayalimiz, isteğimiz, arzumuz kalan maçları kazanarak, UEFA yolunda ilerlemek" diye konuştu.

"YİĞİTÇE BİR MAÇ YÖNETİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Bir basın mensubunun hakemlerle ilgili sorusu üzerine Uygun, şunları kaydetti: “Hakemlerin profesyonel olmasını Türkiye'de sağlayan ve onların yarı profesyonel olmasını söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Onların gelişmesi adına bütün projeleri hep anlattık. Gördüğünü çalan, hakkaniyetli, yiğitçe bir maç yönetilmesini istiyoruz. Rakibin, takımın ismine veya pozisyonuna bakmadan gördüğü tüm doğru kararları vermesi yönünde beklenti içerisindeyiz. Hakem camiası kendi onurunu kendi kurtaracak. Diğer taraftan da kurumsal anlamda eskiden futbol oynamış kardeşlerimiz de VAR'da futbolu yorumlayabilmeli. Bunların hepsini bir entegre içerisinde harmanlayan, adaletli, dürüst, gördüğünü çalan, bütün pozisyonları doğru yorumlayan ve futbolun keyfini, tadını artıracak hakem camiasını biz dahil herkes bekliyor”