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Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanıyla görüştü
Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanıyla görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry görüşme için saat 17.00 sıralarında çalışma ofisine geldi. Görüşme saat 17.30 sıralarında başladı.

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20 Nis 2024 - 18:30 DHA İstanbul- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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