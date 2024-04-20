Konya'da fırtına ağaçları devirdi

Konya Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtınanın hızı saatte 90 kilometreyi buldu. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi. Ereğli ilçesi İstasyon Caddesi’nde bir cipin üzerine ağaç devrildi. Karapınar ilçesinde Belediye İş Hanı’nın çatısındaki baz istasyonu ise park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Otomobilin yanındaki 6 kişi son anda kaçarak kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilde büyük hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.