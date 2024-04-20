Konya'da fırtına ağaçları devirdi

Konya Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtınanın hızı saatte 90 kilometreyi buldu. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi. Ereğli ilçesi İstasyon Caddesi’nde bir cipin üzerine ağaç devrildi. Karapınar ilçesinde Belediye İş Hanı’nın çatısındaki baz istasyonu ise park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Otomobilin yanındaki 6 kişi son anda kaçarak kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilde büyük hasar meydana geldi.