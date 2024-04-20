İstanbul Sancaktepe'de İSKİ Su Arıtma Tesisi girişinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halinde olan 34 E 7721 plakalı otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tesis girişinde park halindeki araca çarptı. Çarpan araç sürücüsü yaralanırken, park halindeki otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın arka koltuğunda sıkışan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.