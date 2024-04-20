- Asayiş

Park halindeki araca çarptı

İstanbul Sancaktepe'de yol kenarında duran otomobile bir aracın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Park halindeki araca çarptı
Park halindeki araca çarptı
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İstanbul Sancaktepe'de İSKİ Su Arıtma Tesisi girişinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halinde olan 34 E 7721 plakalı otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tesis girişinde park halindeki araca çarptı. Çarpan araç sürücüsü yaralanırken, park halindeki otomobilde bulunan 1’i kadın 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Aracın arka koltuğunda sıkışan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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20 Nis 2024 - 17:59 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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