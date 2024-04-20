- Gündem

Kurlar, koyunları telef etti

Kırşehir, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir mandırada meydana geldi. Besici Ali Eroğlu'na ait mandıraya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü. Mandırada bulunan 30 koyun ise kayboldu. Mandıra sahibi Ali Eroğlu, "Sabah saatlerinde mandıraya girdiğimde 40 hayvanımın telef olduğunu, 30 hayvanımın da kayıp olduğunu gördüm.

Kurlar, koyunları telef etti
Video için play'e tıklayın

Kırşehir, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir mandırada meydana geldi. Besici Ali Eroğlu'na ait mandıraya giren kurtlar, 40 koyunu öldürdü. Mandırada bulunan 30 koyun ise kayboldu. Mandıra sahibi Ali Eroğlu, "Sabah saatlerinde mandıraya girdiğimde 40 hayvanımın telef olduğunu, 30 hayvanımın da kayıp olduğunu gördüm. 80 koyundan 40 tanesi parçalanmış, 30 tanesi de kayıp hala bulamadık. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

# bahçelievler mahallesi, Kırşehir, Koyun, KURT, ISE, bir, geldi, meydana

20 Nis 2024 - 17:37 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL