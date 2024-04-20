Sevenlerini korkuttu!

"Konuşanlar" adlı programla tanınan komedyen Hasan Can Kaya, bir kaza sonrası acil bir operasyon geçirdi.

Futbol oynarken düşen Hasan Can Kaya'nın omzunda kırıklar oluştu. Yaklaşık 5 saat süren bir operasyon geçirdiği bildirilen Kaya, birkaç gün boyunca hastanede gözlem altında tutulacak. Ünlü komedyenin ABD turnesi, 24 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında planlanmış ve biletleri haftalar öncesinden tükenmişti, ancak bu turne ileri bir tarihe ertelendi.

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Hasan Can Kaya, "Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.