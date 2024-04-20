Süper Lig'e veda eden ilk takım

İstanbulspor – Fatih Karagümrük: 1-2

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut

İSTANBULSPOR: Alp Arda- Sambissa (Dk. 70 Duhaney), Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar (Dk. 70 Okan Erdoğan), Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 90 Özcan Şahan), Jackson (Dk. 77 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu- Sangare, Biraschi, Koray Günter (Dk. 60 Salih Dursun), Levent Mercan, Kourbelis (Dk. 70 Feghouli), Bertolacci (Dk. 70 Paoletti), Emre Mor (Dk. 74 Lasagna), Rohden, Can Keleş (Dk. 60 Güven Yalçın), Markao

GOLLER: Dk. 85 Coly (İstanbulspor)- Dk. 86 Güven Yalçın, Dk. 90+7 (P) Feghouli (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Vorobjovas, Coly, Loshaj (İstanbulspor)- Koray Günter, Emre Mor, Biraschi (Fatih Karagümrük)

14’üncü dakikada Loshaj’ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Mamadou, Sirugu'yu geçtikten sonra çapraza açılan topu yerden içeri çevirdi. Arka direkte Emir Kaan Gültekin dokunamadı.

35’inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Alp Arda’dan topu kapan Markao, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

41’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Can Keleş’in ceza sahasına ortasına Markao kafayla vurdu. Bu pozisyonda top az farkla üstten auta çıktı.

45+9’uncu dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Levent Mercan’ın ortasında Markao kafayla topu Rohden’e indirdi. Rohden topa dokunmak isterken kaleci Alp Arda’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Önce ofsayt bayrağı kalkarken, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu yeniden izleyen hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

45+11’inci dakikada penaltıda topun başına geçen Markao’nun vuruşunu kaleci Alp Arda kurtardı.

45+14’üncü dakikada sağ köşeden kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top Vorobjovas’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada Emre Mor sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ortasını arka direğe yaptı. Arka direkteki Biraschi’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

66’ncı dakikada Loshaj’ın soldan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Sirigu’dan sekti. Emir Kaan’ın vurmak istediği top arka direğe doğru yükseldi. Arka direkteki Mamadou’nun kafa vuruşunda top direkten döndü.

85’inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Loshaj’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Coly, kaleci ile karşı karşıya vuruşunu Sirigu kurtardı. Dönen topla tekrar buluşan Coly, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

86’ncı dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Santranın ardından Biraschi’nin uzun gönderdiği topu ceza sahası yayındaki Rohden, ceza sahası içi sol çaprazdaki Güven Yalçın’a indirdi. Güven Yalçın’ın çaprazdan şutunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

90+4’üncü dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Nazım Sangare'nin kullandığı uzun taç atışında top, Markao ile birlikte kafa topuna çıkan Coly’nin eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Burak Şeker, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+7’nci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Penaltıyı kullanan Feghouli, topu ve kaleci Alp Arda’yı ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İSTANBULSPOR, SÜPER LİG’E VEDA ETTİ

Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, bitime 5 maç kala lige veda eden ilk takım oldu. İstanbulspor, 33 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 22 mağlubiyet ile 16 puan topladı.