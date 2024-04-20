Yahudilik karşıtı’ sözden dolayı iki defa özür

İngiltere’de 13 Nisan’da yapılan Filistin’e destek yürüyüşü sırasında bir polis memurunun kipa takan bir kişiyi ‘bariz bir şekilde Yahudi’ olduğu için durdurması sonrasında görüntü, anti-semitizm eleştirilerinin hedefinde yer almıştı. MET konuyla ilgili özür açıklaması yapmış ve kipa takan kişinin yürüyüş sırasında provokasyon yaratabileceği ve olayları büyütebileceği gerekçesiyle durdurulduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın ‘kurbanın suçlanması’ ve ‘Yahudilerin özgürlüğün kısıtlanması’ gerekçesiyle daha fazla tepki çekmesi üzerine MET, dün ikinci bir özür açıklaması yaptı.

'Yahudi olmanın' bir provokasyon olmadığı vurgulanan ikinci açıklamada MET şu ifadelere yer verdi;

“Daha önce Antisemitizmle Mücadele Kampanyası'nın perşembe akşamı yayınladığı bir videoyla ilgili açıklama yapmıştık. Bu açıklama artık kaldırıldı. Sebep olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

POLİS NE DEMİŞTİ?

Antisemitizmle Mücadele Kampanyası hareketinin eleştirdiği söz konusu videoda, kipa takan kişiye polis memuru şu ifadeleri kullanıyor;

“Siz bariz bir şekilde Yahudisiniz, bu Filistin yanlısı bir yürüyüş, sizi hiçbir şeyle suçlamıyorum ama varlığınıza verilecek tepkiden endişe duyuyorum.”