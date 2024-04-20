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Türkçe olmayan tabelalar kaldırılıyor

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde Türkçe olmayan işletmelerin tabelaları kaldırılıyor.

Türkçe olmayan tabelalar kaldırılıyor mask
Türkçe olmayan tabelalar kaldırılıyor
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Mezitli ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Türk Harf Kanunu'na aykırı olan tabelalar tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından, kanuna uymayan ve Türkçe harf kullanmayan işletmelerin tabelaları kaldırıldı. İşletmelere de kanuna uygun tabelalar kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

# edildi, Türk

20 Nis 2024 - 15:13 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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