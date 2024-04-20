Cezayirli imamı sınır dışı etti

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, 61 yaşındaki İmam Tataiat’ın sınır dışı edildiğini duyuran bir medya haberini alıntılayarak şu açıklamayı yaptı;

“Bir kez daha, göçmenlik yasası, nefret konuşması olan ve mahkemeler tarafından mahkum edilen Toulouse'lu bir ‘imamı’ 24 saatten daha kısa bir süre içinde menşe ülkesine sınır dışı etmemize izin veriyor. Fransa'nın ve Fransızların korunması önceliğimdir.”

Fransa’nın Toulouse kentine 1980’li yıllarda gelen İmam Tataiat, Al Nour Cami’nde imamlık yapıyordu. 2017’de sosyal medyada Arapça yaptığı bir konuşması Yahudi karşıtı nefret söylemi iddiasıyla mahkemeye verildi. Tataiat, Yahudi karşıtı olmadığını ve bunun bir tercüme hatası olduğunu savunmuştu.