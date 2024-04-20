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Çelik'ten, DEM Parti'ye tepki

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşı'mıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez" dedi.

Çelik'ten, DEM Parti'ye tepki mask
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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik sözleriyle ilgili açıklaya yaptı. Çelik, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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20 Nis 2024 - 14:50 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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