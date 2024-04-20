DEM Parti'ye adli soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Sur Belediyesi'nde DEM Parti yöneticileri tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerin sarf edilmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattığını duyurdu.

Yılmaz Tunç'un paylaşımı şu şekilde; "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir."