Hastaneden ayrıldı, hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Güzeller Mahallesi’nde meydana geldi. Aykut Işık, boğazında ve göğsünde 3 bıçak yarası ile kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede müdahale edilen Işık, sağlık görevlilerine kendini bıçakladığını iddia etti. Tedavisi yapılan Işık, hastaneden çıkarak evine gitmek istedi. Işık, görevlilerin hastanede kalması gerektiğine yönelik uyarılarına rağmen kendi isteği ile çıkış yapacağına ilişkin belgeyi imzalayarak evine gitti. Sabaha karşı fenalaşan Işık, yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Aykut Işık’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.