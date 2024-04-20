- Asayiş

Hastaneden ayrıldı, hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde göğsünden ve boğazından bıçakla yaralanmış halde hastaneye başvuran Aykut Işık (37) yapılan müdahalesinin ardından kendi isteği ile evine döndü. Sabaha karşı fenalaşan Işık, yakınları tarafından hastaneye getirilirken yolda hayatını kaybetti.

Hastaneden ayrıldı, hayatını kaybetti mask
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Olay, gece saatlerinde Güzeller Mahallesi’nde meydana geldi. Aykut Işık, boğazında ve göğsünde 3 bıçak yarası ile kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede müdahale edilen Işık, sağlık görevlilerine kendini bıçakladığını iddia etti. Tedavisi yapılan Işık, hastaneden çıkarak evine gitmek istedi. Işık, görevlilerin hastanede kalması gerektiğine yönelik uyarılarına rağmen kendi isteği ile çıkış yapacağına ilişkin belgeyi imzalayarak evine gitti. Sabaha karşı fenalaşan Işık, yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Aykut Işık’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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20 Nis 2024 - 14:12 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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