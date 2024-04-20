- Asayiş

Sağanak sırasında istinat duvarı çöktü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı.

Sağanak sırasında istinat duvarı çöktü mask
Sağanak sırasında istinat duvarı çöktü
Sağanak sırasında istinat duvarı çöktü
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Gemlik Yeni Mahalle’de gece saatlerinde yoğun yağış nedeni ile 3 bloklu bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda, park halindeki 2 araç ise oluşan çukura düşerek hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmenin meydana geldiği alanın yakınında oturan bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Hasar gören araçlar vinç ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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20 Nis 2024 - 14:05 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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