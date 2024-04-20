Denizli'de kuvvetli rüzgar!

Kale ilçesinde, gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bir otelin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Park halindeki araçların üzerine uçan çatı parçaları nedeniyle iki otomobil zarar gördü. Rüzgar, bazı mahallelerdeki tütün seralarını da olumsuz etkiledi. İlçedeki Hürriyet İlkokulu ve Ortaokulu’nun bahçesinde bir ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. İtfaiye ekipleri çatı parçaları ile ağacı kaldırdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.