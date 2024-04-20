- Yaşam

Aman dikkat! Ankara'da fırtına başladı

Ankara'da bugün öğlen saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı.

Aman dikkat! Ankara'da fırtına başladı mask

Ankara'da bugün öğlen saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Yağışın etkisiyle birçok yerde çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi.

Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde dışarıda gereksiz yere dolaşmamalarını tavsiye ediyor. Oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.

 
 
 
 
 
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Sonsoz.Gazetesi (@sonsoz.gazetesi)'in paylaştığı bir gönderi

# Ankara, Fırtına, sağanakyağış, bir, Yağış, Instagram

20 Nis 2024 - 13:32 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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