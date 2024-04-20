Aman dikkat! Ankara'da fırtına başladı

Ankara'da bugün öğlen saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Yağışın etkisiyle birçok yerde çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi.
Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde dışarıda gereksiz yere dolaşmamalarını tavsiye ediyor. Oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.