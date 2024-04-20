Aman dikkat! Ankara'da fırtına başladı

Ankara'da bugün öğlen saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Yağışın etkisiyle birçok yerde çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi.

Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde dışarıda gereksiz yere dolaşmamalarını tavsiye ediyor. Oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.