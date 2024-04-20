'23 Nisan Cumhuriyete açılan kapıdır'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayınladığı mesajda bayramın özelliği ve önemine dikkat çekti. Gürer, “23 Nisan Millî Bayramı” adıyla kutlanmaya başlanan ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara olan sevgisiyle süreç içinde "Çocuk Bayramı" olarak kutlanan bu bayramın, başta şehit ve gazi çocukları önceliklendirerek çocuklara armağan edilmesinin başlı başına çok önemli ve değerlidir. Dünyaya da örnek bir gün olan bu bayramın ulusal egemenlikle bir arada tanımlanması da ayrıca anlamlıdır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı her yıl coşkuyla kutlayarak bu anlamlı günle kurtuluş mücadele sürecimizi bir kez daha anımsıyoruz. Ulusal bayramların toplumlar için önemli günler olduğunu ve bu günlerin anlamına uygun şekilde yaşatılıp her yurttaşın sahipleneceği değer ve günler olarak kutlanmaya devam edilecektir. Ülkemizin kuruluşunda yaşanan kurtuluş mücadelesinin en zor koşullar aşılarak yaratılmıştır. Kazanımlarımızı görüp bilip bunu sağlayanları şükranla anmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Meclisin açılmasından sonra Cumhuriyete eren var oluş hikayesi kolay bir evre değil, çok zor olanın başarılma sürecidir. Emperyalist güçlere boğun eğmeden atağa kalkanların zafer hikayesidir. Ülkemizin kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında başlattığı, 23 Nisan'da çocukları makamına kabul edip onlarla sohbet etmesi bugüne değin bir gelenek olarak da devam etmesi, çocuklara verdiği önem ve değerin farklı ve anlamlı bir yansımasıdır. Çocuklarımızın o yaşta fikirleriyle ne kadar değerli ve önemli olduklarını anlatan güzel bir örnektir. 23 Nisanlar, 19 Mayıslar, 30 Ağustoslar, 29 Ekimler bizi biz yapan özel değerlerimizin günleridir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizi işgalcilerden arındıran mücadele arkadaşlarımızı, şehitlerimizi ve o günün gazisi olup aramızdan ayrılanları saygı ile anıyor, bir kez daha rahmet diliyorum. Bu ülke için can verenlere, ülkeleri için her alanda katkı sunanlara, cumhuriyetimizin değerlerini sahiplenip demokrasimizi geliştirip yaşatma uğraşı hiç dinmeyenlere ve Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine eriştirmeyi amaçlayanlara selam olsun. Selam olsun ulusal bayramlarımızı coşku ile kutlayanlara selam olsun.” dedi.