20 Nis 2024 - 12:44- Gündem G:

DEM Partili yöneticilere müfettiş şoku

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden DEM Parti yöneticileri hakkında açıklamada bulundu.

DEM Partili yöneticilere müfettiş şoku mask

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Sur Belediyesi'nde yapılan mazbata töreninde, Demokratik Eşitlik Partisi (DEM) yöneticileri tarafından belediye başkanının makam odasında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaretlerin yapıldığı iddiaları gündeme geldi.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Yerlikaya açıklamasında; "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı

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20 Nis 2024 - 12:44 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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