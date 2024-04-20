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18 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Siirt'te18 yıl önce 'tasarlayarak adam öldürme' suçuna karışan V.K. (68), 18 yıl sonra jandarmanın operasyonuyla Ankara’da yakalandı.

18 yıldır aranan şüpheli yakalandı mask
18 yıldır aranan şüpheli yakalandı
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Siirt’tin Şirvan ilçesi Dişlinar köyünde 10 Ağustos 2006’da N.K.’yi öldüren ve olayın ardından kaçan V.K.’nin yakalanması için, İl Jandarma komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. 18 yıldır hakkında arama kaydı bulunan V.K.’nin, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. V.K., Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 günlük fiziki takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Siirt’e getirilen V.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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20 Nis 2024 - 12:42 DHA Siirt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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