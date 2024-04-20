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Merkez Bankası'ndan yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Kazakistan ve Brezilya Merkez Bankaları Başkanları ile iş birliği mutabakatları imzaladı.

Merkez Bankası'ndan yeni adım mask

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; TCMB, Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Brezilya Merkez Bankası ile 19 Nisan 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat anlaşmaları yaptı. TCMB Başkanı Fatih Karahan mutabakat zaptlarını, söz konusu ülkelerin Merkez Bankası Başkanları Timur Suleimenov ve Roberto Campos Neto ile ABD'nin Washington şehrinde imzaladı. Anlaşmalar kapsamında, Türkiye ve Kazakistan ile Türkiye ve Brezilya Merkez Bankaları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlandı.

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20 Nis 2024 - 12:20 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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