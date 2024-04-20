TCMB'den yapılan açıklamaya göre; TCMB, Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Brezilya Merkez Bankası ile 19 Nisan 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat anlaşmaları yaptı. TCMB Başkanı Fatih Karahan mutabakat zaptlarını, söz konusu ülkelerin Merkez Bankası Başkanları Timur Suleimenov ve Roberto Campos Neto ile ABD'nin Washington şehrinde imzaladı. Anlaşmalar kapsamında, Türkiye ve Kazakistan ile Türkiye ve Brezilya Merkez Bankaları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlandı.
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Merkez Bankası'ndan yeni adım
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Kazakistan ve Brezilya Merkez Bankaları Başkanları ile iş birliği mutabakatları imzaladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.