Merkez Bankası'ndan yeni adım

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; TCMB, Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Brezilya Merkez Bankası ile 19 Nisan 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat anlaşmaları yaptı. TCMB Başkanı Fatih Karahan mutabakat zaptlarını, söz konusu ülkelerin Merkez Bankası Başkanları Timur Suleimenov ve Roberto Campos Neto ile ABD'nin Washington şehrinde imzaladı. Anlaşmalar kapsamında, Türkiye ve Kazakistan ile Türkiye ve Brezilya Merkez Bankaları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlandı.