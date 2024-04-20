- Asayiş

TIR’a arkadan çarpan çift öldü

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışıktaki TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Mustafa Yıldız (29) ve Özgül Yıldız (31) çifti hayatını kaybetti.

TIR’a arkadan çarpan çift öldü mask
TIR’a arkadan çarpan çift öldü
TIR’a arkadan çarpan çift öldü
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Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yıldız’ın kullandığı 55 AJU 974 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen S.A.’nın kullandığı 31 ACD 36 plakalı TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Yıldız ve eşi Özgül Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Yıldız’ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Kardeşinin ölüm haberini alıp gelen Mustafa Yıldız’ın ağabeyi, gözyaşı döktü. 3 çocuk sahibi Mustafa ve Özgül Yıldız çiftinin cenazeleri, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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20 Nis 2024 - 12:10 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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