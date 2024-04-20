TIR’a arkadan çarpan çift öldü

Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yıldız’ın kullandığı 55 AJU 974 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen S.A.’nın kullandığı 31 ACD 36 plakalı TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Yıldız ve eşi Özgül Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Yıldız’ı sıkıştığı yerden çıkardı.
Kardeşinin ölüm haberini alıp gelen Mustafa Yıldız’ın ağabeyi, gözyaşı döktü. 3 çocuk sahibi Mustafa ve Özgül Yıldız çiftinin cenazeleri, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.