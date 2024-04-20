İddialara ilişkin tarışılan açıklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda 7 Mart'ta Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçilerin greve gitmesinin ardından devam eden eden süreçle ilgili açıklama yapıldı. Lezita tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Grev kararından sonra yaklaşık 3 bin 500 çalışanımızın 168'i işbaşı yapmamıştır. 3 bin 300 çalışanımız ise çalışmaya devam etmişlerdir. Hukuka ve kanunlara uygun hareket eden şirketimiz, greve çıkan işçilerin yaptıkları işleri yerine getirmesi için hiç kimseyi istihdam etmemiştir. Nitekim; 11 Mart 2024 tarihinde ve devam eden tarihlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından grev kırıcılığı ve greve çıkan işçilerin yerine işçi alındığı iddiasıyla denetimler yapılmış ancak böyle bir durumun olmadığı Bakanlık müfettişleri tarafından da teyit edilmiştir. Bu husus, resmi tutanaklarla sabittir. Mevcut durumda; greve çıkmamış olan ancak bir sebepten dolayı istifa eden, emeklilik, evlilik gibi haklı sebeplerle işten ayrılan 69 çalışanımız yerine ise 55 çalışan alınmıştır. Bu durum da resmi kayıtlara bakılarak teyit edilebilir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Yüzde 100 yerli ve milli şirket olarak, yerel kaynakların kullanılması birincil önceliğimizdir. Bununla birlikte söz konusu süreçte; üretimdeki iş gücü gereksinimlerini dikkate alarak devam eden çalışan bulma çabamız, fabrikamızın bulunduğu konum sebebiyle yetersiz kalabilmektedir. Bu noktada üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü onaylı yabancı iş gücü kaynağı alternatif olarak değerlendirilmektedir. Bakanlık tarafından yürütülen bu uygulama, sektördeki diğer şirketlerin de başvurduğu bir yöntemdir. Şu anda şirketimizde 37 yabancı uyruklu işçi istihdam edilmekte, bu rakam toplam iş gücümüzün sadece yüzde 1'ine tekabül etmektedir. Bu yöntemle istihdam edilen üniversite mezunu ve yabancı dil bilen personelimiz teknik ve lojistik birimlerde görevlendirilmiştir" denildi.

Grevin etkisiz olduğu da belirtilen açıklamada, tesisin tam kapasiteyle üretimine devam ettiği, tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı, kalite ve işleyişte hiçbir değişiklik olmadığı da vurgulandı.