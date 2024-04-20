Gaffar Okkan için 1250 kilometre pedal çevirecek

Gaffar Okkan’ın şehit olduğu yerde yapılan anıtının önünden hareket eden Kotluk, “ Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Gaffar Okkan anısına, Diyarbakır’da bulunan anıtı önünden başlayıp, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan mezarına şanlı bayrağımızı taşıyacağım” dedi.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Diyarbakır’a gelen İzmirli bisikletçi Orhan Koltuk, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için, anıtının bulunduğu Sezai Karakoç Bulvarı’ndan başlayarak, defnedildiği Sakarya’nın Hendek ilçesine doğru bisiklet turu başlattı. Koltuk, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Sakarya ve Bolu illerinden geçeceği turunu yaklaşık 2 haftada tamamlayacak.

‘2005’TEN BU YANA AZİZ ŞEHİTLERİMİZ İÇİN PEDAL ÇEVİRİYORUM’

Okkan’ın, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarına bayrak bırakacağını ifade eden Kotluk,”2005’ten bu yana Aziz şehitlerimiz anısına pedal çeviriyorum. Şimdiki projem, 24 Ocak 2001’de Diyarbakır’da görev yaparken şehit düşen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Gaffar Okkan anısına Diyarbakır’da bulunan anıtı önünden başlayıp, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan mezarına şanlı bayrağımızı taşıyacağım. Yolculuğumuz sırasıyla Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Sakarya ve Bolu. Toplamda 1250 Kilo metre, varış süresi tahmini 2 haftadır. Bu anlamda bisiklet turunda bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.