138 yıllık demir yolu ulaşımında değişiklik

Londra merkezli bir Fransız şirketi tarafından inşa edilerek 1886 yılında hizmete açılan 68 kilometrelik demir yolunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 312 kilometrelik Gaziantep hattının bir parçası olan yüksek hızlı tren projesi hazırlandı. Mersin ile Adana arasındaki seyahat süresini 1 saatten 25 dakikaya, Gaziantep’i ise 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşürecek projenin saha incelemeleri tamamlandı. Devlet Demir Yolları 6’ncı Bölge Müdürlüğü, her yıl milyonlarca çalışan ve öğrencinin kullandığı Mersin-Adana hattının, inşaat çalışmaları sebebiyle 22 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle iptal edildiğini duyurdu. Mesafeler kısalacağı için çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, ulaşım zorluğu yaşayacakları 2 yıl boyunca belediyelerden araç desteği istedi.

'ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'

İş sebebiyle her gün Mersin’den Adana’ya geldiğini belirten vatandaşlardan Hüseyin Boro, 2 yıl boyunca mecburen tren nedeniyle otobüse binmek zorunda kalacağını söyledi. Yoğunluğun neden olabileceği sorunlara dikkat çeken Boro, belediyelerden destek isteyerek, “Mersin-Adana zaten yakındı ama proje tamamlandığında zaman kaybının önüne geçilecek” dedi.

EK OTOBÜS SEFERLERİ KONULDU

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Mersin-Yenice ve Tarsus-Yenice arasındaki otobüs hatlarında sefer sayısının artırılacağını açıkladı. Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, "Güzergahta daha önceden faaliyet gösteren 141 No’lu Mersin-Arıklı hattımızın 10 olan sefer sayısını 18’e çıkardık. Böylece normalde 2 saatte bir sefer yapan hattımız sabahları yarım saat, öğle aralarında saat başı Yenice bölgesinden Mersin’e kadar kesintisiz bir şekilde gelecek. 4 ayrı yerel firmamızın da seferlerini sıklaştırmalarını ve güzergahları revize etmelerini sağladık. Tarsus’un içinde ilk defa faaliyete alacağımız hattımız Tarsus Üniversitesi-Atatürk Parkı-Çağ Üniversitesi şeklinde adlandırıldı. 2 araçlık bu hattımız günde 10-12 sefer faaliyeti gösterecek. Böylece Tarsus’un merkezinden ilk defa Çağ Üniversitesi’ne de öğrencileri taşımış olacağız. 2 üniversite arasındaki ve bu hatların arasında yer alan mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.