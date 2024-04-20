Başsavcı koltuğu öğrencilere devretti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında koltuğunu anaokulu öğrencilerine devretti. Anadolu Adalet Sarayı Anaokulunda okuyan öğrenciler öğretmenleri ile beraber Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç’u ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. Yılı kutlamaları kapsamında Koç koltuğunu öğrencilere devretti. Başsavcı Koç günün anısına çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.