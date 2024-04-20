Kendini yakan adam öldü

Komplo teorileri konusunda sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı belirtilen 37 yaşındaki Max Azzarello, dün Trump’ın davası sırasında mahkeme önünde kendini ateşe vermiş ve kritik bir durumda Cornell Yanık Tedavisi Merkezi’ne kaldırılmıştı. Yerel medya, polise dayandırdığı haberinde Azzarello’nun bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurdu. Azzarello’nun olay öncesinde elinde pankartlarla kentte gezdiği ve daha sonra mahkeme önüne gelerek komplo teorileri içeren broşürleri havaya fırlattığı kaydedildi.
Olay sırasında eski Başkan Donald Trump'ın New York’ta başlayan davasında jüri seçimleri yapılıyordu ve yetkililer, Azzarello’nun kendisini ateşe vermesinin mahkeme güvenliğini ihlal etmediğini belirterek davaya devam edildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.