İzmir açıklarında hortum oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. İzmir için dün gece kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi. O anlar otomobilin de yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bir süre deniz yüzeyinde görülen hortum herhangi bir zarara yol açmazken, karaya ulaşmadan kayboldu.
Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.