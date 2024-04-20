Bambaşka biri oldu!

YouTube kanalında paylaştığı videoları ve sahne performanslarıyla uzun süredir tanınan fenomen Kerimcan Durmaz, şimdi tamamen farklı biri gibi görünüyor.
Uzun bir süre abartılı makyaj, giyim ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, şimdi yüzündeki dolguları aldırarak imajını değiştirdi. Estetik operasyonlarına son verip tarzını değiştiren Durmaz, ayrıca sakal bıraktı. Vücut geliştirmeye yönelik spor yaparak kendini formda tutan fenomenin son hali, takipçilerini oldukça şaşırttı. Ayrıca, Durmaz'ın videolarında son zamanlarda sıkça kalın ses tonuyla konuşması ve tespihle poz vermesi de gözlerden kaçmadı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.