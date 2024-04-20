Bambaşka biri oldu!

YouTube kanalında paylaştığı videoları ve sahne performanslarıyla uzun süredir tanınan fenomen Kerimcan Durmaz, şimdi tamamen farklı biri gibi görünüyor.

Uzun bir süre abartılı makyaj, giyim ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, şimdi yüzündeki dolguları aldırarak imajını değiştirdi. Estetik operasyonlarına son verip tarzını değiştiren Durmaz, ayrıca sakal bıraktı. Vücut geliştirmeye yönelik spor yaparak kendini formda tutan fenomenin son hali, takipçilerini oldukça şaşırttı. Ayrıca, Durmaz'ın videolarında son zamanlarda sıkça kalın ses tonuyla konuşması ve tespihle poz vermesi de gözlerden kaçmadı.