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Bambaşka biri oldu!

Kerimcan Durmaz, uzun yıllardır dikkat çeken abartılı makyaj ve giysilerden vazgeçerek imajını değiştirdi. Yüzündeki botoks uygulamalarını geri aldı ve artık sakal bıraktı.

Bambaşka biri oldu! mask

YouTube kanalında paylaştığı videoları ve sahne performanslarıyla uzun süredir tanınan fenomen Kerimcan Durmaz, şimdi tamamen farklı biri gibi görünüyor.

Uzun bir süre abartılı makyaj, giyim ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz, şimdi yüzündeki dolguları aldırarak imajını değiştirdi. Estetik operasyonlarına son verip tarzını değiştiren Durmaz, ayrıca sakal bıraktı. Vücut geliştirmeye yönelik spor yaparak kendini formda tutan fenomenin son hali, takipçilerini oldukça şaşırttı. Ayrıca, Durmaz'ın videolarında son zamanlarda sıkça kalın ses tonuyla konuşması ve tespihle poz vermesi de gözlerden kaçmadı.

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20 Nis 2024 - 10:29 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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