CHP heyeti Anıtkabir'de

Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin oylarıyla seçilen ve milletimize hizmet edecek olan belediye başkanlarımız, 81 ilimizde emanetinize sahip çıkan il başkanlarımız ve partinizi birlikte yönettiğimiz yöneticilerimizle huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz partimizi, ilkelerinizden sapmadan, gösterdiğiniz rotadan milim şaşmadan birinci parti yaptık. Şimdi iki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapmak ve diğer büyük eseriniz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine ve hak ettiği yere çıkarmak için daha çok çalışacağız.
Sayın Genel Başkanım, ülkemizi ve yurttaşlarımızı içinde bulunduğu ekonomik ve demokratik yoksunluklardan kurtarabilmek, tüm yurttaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşayabilmesini temin edebilmek, Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek ve kurduğunuz Cumhuriyetimizi, emanet ettiğiniz gençlerle birlikte yüceltmek için azimle ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."
Özel ve beraberindeki heyet, daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.
Özel, İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.