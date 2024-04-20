40 bininci satranç sınıfı Mersin’de

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen ‘Satranç Sınıfları’ projesi kapsamında 40 bininci satranç sınıfı, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Şehit Sabri Acem Ortaokulu’nda hizmete açıldı. Açılışa Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Akyüz, satranç sınıfının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kurdele kesimi ile açılan sınıfta öğrenciler satranç tahtalarının başında kıyasıya yarıştı.

“HER 10 LİSANSLI SPORCUDAN BİRİ SATRANÇ SPORCUSU”

Törende konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “40 bininci satranç sınıfını açmak bir federasyon için kıymetli. Çünkü biz bugün satrancın varlığından, bu kadar yaygın olmasından bahsediyorsak ‘İş Bankası Satranç Sınıfları’nın katkısı çok, çok önemli. 40 bininci sınıfın da Tarsus’ta açılması benim için büyük bir gurur. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Satrançta çok şey değişti. 2012’de federasyon başkanı oldum. O dönemde lisanslı sporcu sayımız 189 bindi. Bugün 1 milyon 200 bini aştı. 64 federasyonun içinde en fazla lisanslı sporcuya sahip ve 1 milyon lisansı geçen ilk federasyonuz. Her 10 lisanslı sporcudan biri satranç oyuncusu” diye konuştu.

‘MESAFELERİN NE KADAR ÖNEMSİZ OLDUĞUNU GÖSTERDİK’

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise "Bugün 40 bininci satranç sınıfını Tarsus’ta açmaktan dolayı çok mutluyum. Bu mutluluğa 8’inci sınıf öğrencisi Meryem’in Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bana mektup yazıp vesile olması çok daha güzel. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bir kız çocuğumuzun İş Bankası Genel Müdürünü okuluna davet etmesi ve bu okulda satranç sınıfı açmamız aslında bizim birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu, mesafelerin ne kadar önemsiz olduğunu gösteriyor. Bu açıdan çok mutluyum” dedi.

100’üncü yıl etkinliği kapsamında İş Bankasına mektup yazan öğrenci Meryem Altundağ ise şunları söyledi:

“Sadece okulumuza davet edip gelmelerini istemiştim. Ama onlar 40 bininci satranç sınıfını okulumuzda açtı. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum.”