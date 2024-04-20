20 Nis 2024 - 09:57- Asayiş G:

Sokak ortasında cinayet

Adana’da kalçasından yaralandığı tartışmada Osman Asma’yı (28) göğsünden tabancayla vurarak öldüren İzzet Erbaş (39), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sokak ortasında cinayet mask
Sokak ortasında cinayet
Sokak ortasında cinayet
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Adana’da kalçasından yaralandığı tartışmada Osman Asma’yı (28) göğsünden tabancayla vurarak öldüren İzzet Erbaş (39), tedavisinin ardından taburcu edildi. Asma’nın olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı Erbaş’a küfrettiği, kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. İfadesinde kendini korumak için tabancayla ateş açtığını öne süren Erbaş, tutuklandı.

Olay, 14 Nisan saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan İzzet Erbaş ile Osman Asma buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Asma, Erbaş’ı kalçasından bıçakladı. İzzet Erbaş ise ruhsatsız tabancasıyla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Osman Asma’nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralı halde mermilerden kaçmaya çalışan Asma, kanlar içinde kaldırıma yığıldı. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Çevredekilerin taksiyle hastaneye götürdüğü Osman Asma, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

‘ÖLDÜRME AMACIM YOKTU’

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralı halde kaçan İzzet Erbaş’ı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Asma’nın, olaydan bir gün önce sosyal medya üzerinden tartıştığı Erbaş’a küfrettiği, kavganın da bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Erbaş, ifadesinde, “Bana bıçakla saldırınca, kendimi korumak için tabancayla ateş açtım. Öldürme amacım yoktu” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Erbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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20 Nis 2024 - 09:57 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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