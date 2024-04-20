'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 34 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Batman merkezli 8 ilde 'Mahzen-30' operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Buna göre; Batman Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalar sonucu, sosyal medya üzerinden sahte kiralık bungalov ev ilanı vererek toplam 18 bin 635 vatandaşı dolandıran, elde ettikleri suç gelirlerini de bahis platformlarında akladıkları tespit edilen 'Odacılar' suç örgütü üyesi 34 şüpheli, Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkari, Van, Mardin ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Yurt dışında firari bulunan Doğan Güney'in elebaşı olduğu örgütün yöneticilerinden Yonca Onat da yakalananlar arasında yer aldı. Operasyonlarda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile dijital materyale el konuldu. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında, ilk belirlemelere göre 34 milyon 530 bin lira değerinde işlem hacmine sahip, şüphelilere ait 1283 banka hesabına el konuldu.

Operasyonlarda emeği bulunan kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" dedi.