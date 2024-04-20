Türk komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda çocukluğundaki 23 Nisan günlerini özlediğini belirtti.

Gökbakar, paylaşımında o dönemde dünyanın dört bir yanından gelen çocukların kendi kültürleriyle dans gösterileri sergilediği şenliklere değindi.

Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde; "Çocukluğumuzdaki 23 Nisanlar geri gelmeli. Şenlik olurdu, tüm dünyadan çocuklar gelir kendi kültürlerinde dans gösterisi yaparlardı. Halit Kıvanç sunardı. Ne güzel günlerdi. Bütün şenlikler yok edildi. Belediyeler özellikle Ankara veya İstanbul bu şenlikleri yeniden yapabilir bence. Bu sene yetişmez ama seneye yeniden başlasa keşke..."