‘Balistik’ operasyonunda 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirlikleri, kentte silahla yaralama sonucu gasp olaylarını incelemeye aldı. Polis, farklı tarihlerde Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde meydana gelen yaralama ve gasp olaylarını tespit etti. Mağdurlarla görüşen polisler güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce görüntü arasında şüphelilerin karıştıkları olay sonrası kaçma anları da yer aldı. Ekipler, olaya tanık olan bazı vatandaşlardan aldığı beyanlarla silah kullanan şüphelilerden birinin kolunda dövme olduğunu söyledi. Ekipler, arşiv araştırması sonucu kolunda dövme olan H.O. ile .A.A., A.G., R.Ç., Ş.O. ve M.Y.’nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler doğrultusunda polis, ‘Balistik’ ismi verilen eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra olay sırasında kullandıkları tabancaları polise gösterdi. Balistik incelemeler sonucu ele geçirilen tabancalarla eşleşme sağlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.O.,.A.A.,.A.G., R.Ç., Ş.O. ve M.Y., ‘Nitelikli yağma’ ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.