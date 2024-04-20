TEM Otoyolu'nu kaza

Sarıyer Tem Otoyolu Seyrantepe mevkiinde iki otomobil ile bir kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne İstikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada bariyerlere çarpan kamyonet yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonetten çıkarılan şoför ile kazaya karışan otomobillerde bulunan 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.