- Çevre

İstanbul'da yağmur yağışı başladı

Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için kuvvetli yağış uyarısının ardından, yağmur gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da yağmur yağışı başladı
İstanbul'da yağmur yağışı başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden ( AKOM) yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak gece saatlerinde itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Yağış ile beraber etkili olan kuvvetli rüzgar, sahil şeridinde bulunan ağaçlara zarar verirken, kayganlaşan yolda sürücülerinin görüş mesafesini de düşürdü.

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20 Nis 2024 - 07:54 DHA İstanbul- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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