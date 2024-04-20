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Nallıhan Belediyesi'den çiftçilere silajlık mısır tohumu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye, çiftçilere girdi ve yem maliyetlerini azaltmaları amacıyla yüzde 75 hibe destekli silajlık mısır tohumu desteği verdi.

Nallıhan Belediyesi'den çiftçilere silajlık mısır tohumu mask
Nallıhan Belediyesi'den çiftçilere silajlık mısır tohumu
Nallıhan Belediyesi'den çiftçilere silajlık mısır tohumu
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Yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda tarım ve hayvancılığa hibe desteklerini artıran Nallıhan Belediyesi, Cumhuriyet Alanı'nda üreticilere mısır tohumu dağıttı.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, "Nallıhanlı üreticilerimizin her zaman yanında olacağız, üreticilere şimdiden bereketli olmasını diliyorum." dedi.

# Ankara, Nallıhan Belediyesi, tohum, Belediye

20 Nis 2024 - 05:55 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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