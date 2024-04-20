Kırıkkale'de kaza: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1043 sokakta meydana geldi. Vakadan dönen H.A. yönetimindeki 71 ADH 583 plakalı ambulans, B.G.'nin kullandığı 71 T 2018 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki telefon hattı trafosuna çarptı. Kazada, sürücüler ile sağlık çalışanları P.D. ve Ü.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.