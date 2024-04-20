- Asayiş

Bursa'da lokantadaki yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde et lokantasında çıkan yangın, iş yerinin kömürlüğüne de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, lokantada ve kömürlükte hasar oluştu.

Bursa'da lokantadaki yangın söndürüldü mask
Bursa'da lokantadaki yangın söndürüldü
Bursa'da lokantadaki yangın söndürüldü
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Yangın, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde faaliyette bulunan et lokantasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbarla  olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin arka bölümünde bulunan kömürlüğe de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iş yeri ve kömürlüğünde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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20 Nis 2024 - 03:32 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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