Bursa'da lokantadaki yangın söndürüldü

Yangın, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde faaliyette bulunan et lokantasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin arka bölümünde bulunan kömürlüğe de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iş yeri ve kömürlüğünde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.