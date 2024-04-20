Bursa'da lokantadaki yangın söndürüldü

Yangın, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde faaliyette bulunan et lokantasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin arka bölümünde bulunan kömürlüğe de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iş yeri ve kömürlüğünde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.