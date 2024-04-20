Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Ersin Destanoğlu, “Bizim için güzel bir akşamdı. Tempolu ve coşkulu güzel bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde önemli bir kupa maçı var. Bu maç, o maça da bizi biraz hazırladı. Rakibimizi daha iyi tanıdık. Moral ve motivasyonumuzu yukarıya çekerek daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE GALİBİYETLE AYRILDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

5 maç sonrasında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren 23 yaşındaki file bekçi, “Taraftarlarımız 5 maçlık serüvende bizlerden galibiyet bekliyordu. Bizlerde zaten Serdar hoca ile birlikte içerideki moral ve motivasyonu sahaya yansıtıp taraftarımızla birlikte galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

“BU TAKIMI YUKARIYA ÇIKARABİLMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI”

Serdar Topraktepe'nin oyuncularla iletişiminin iyi olduğunu ifade eden Ersin Destanoğlu, “Öncelikle Santos hocaya teşekkür ederim. Geldi ve bizimle ilgilendi. Bu takımı yukarıya çıkarabilmek için elinden geleni yaptı. Serdar hoca altyapımızdan yetişen, kulübün DNA'sını çok iyi bilen, oyuncularla iyi diyalog halinde olan hocaydı. Santos hoca bıraktıktan sonra da Serdar hoca bizlere ne yapmamız gerektiğini söyledi. Bizlerde sahaya çıkıp oynadık” diyerek sözlerini noktaladı.