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Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Beylikdüzü D-100'de, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, bulunduğu yerde sıkışan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KBG 373 plakalı otomobil sürücüsü Umut Kızılarslan (30), kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kızılarslan bulunduğu yerde sıkışırken, kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekibine haber verdi. OIay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Umut Kızılarslan'ın yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikameti bir süre trafiğe kapanırken, yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden Umut Kızılarslan cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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20 Nis 2024 - 03:00 DHA İstanbul/ Beylikdüzü- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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