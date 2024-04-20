"Halkımızın huzurunu kaçıranlara asla müsade etmeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"GEREĞİ YAPILDI-11

Kuşadası’nda 19 Nisan günü meydana gelen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde yer aldığı üzere; Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir işletme önünde kavga yaşanmış ve av tüfeğiyle işletmeye doğru ateş açılmıştır.

Olay yerine polislerimiz intikal etmiş, şüpheli şahıslar yakalanmıştır.

Olayla ilgili olarak çeşitli suçlardan "suç kayıtları" olan B. S., Ö.K., T. K., Z.S., C. K. ve D. İ. isimli şahıslar gözaltına alınmış ve B.S. ile Ö. K. TUTUKLANMIŞTIR. Diğer şahıslara ise ADLİ KONTROL KARARI verilmiştir. Ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara, halkımızın huzurunu kaçıranlara ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"