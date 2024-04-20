Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, 00.00 sıralarında Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Ö.A. (26) yönetimindeki 35 BHV 676 plakalı otomobil, Erdal Ö. yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Erdal Ö. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdal Ö., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Otomobil sürücüsü Ö.A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.