- Asayiş

Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

İzmir'in Konak İlçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Erdal Ö. (31), ağır yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı mask
Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, 00.00 sıralarında Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Ö.A. (26) yönetimindeki 35 BHV 676 plakalı otomobil, Erdal Ö. yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Erdal Ö. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdal Ö., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Otomobil sürücüsü Ö.A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# otomobille, çarpışan, motosikletli, ağır, yaralandı, ile, Polis, edildi, meydana, ardından, geldi, ilk, Kaza

20 Nis 2024 - 02:30 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL