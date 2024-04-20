- Asayiş

Caddede 'drift' yapan sürücüye 50 bin TL ceza

Mersin'de, cadde ortasında drift yapan ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ehliyetsiz sürücüye 50 bin 541 TL ceza kesildi, aracı 2 ay trafikten men edildi.

Caddede 'drift' yapan sürücüye 50 bin TL ceza
Caddede 'drift' yapan sürücüye 50 bin TL ceza
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Bugün öğlen saatlerinde, merkez Mezitli ilçesine bağlı Yenimahalle Yüksek Harman Caddesi ile 33169’uncu sokak kavşağı pazar alanı yanında, otomobille bir sürücünün drift yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otomobilin sürücüsünün O.O. olduğu tespit edildi. Otomobili bulan polis, sürücüye 32 bin 324 TL drift yapmaktan, 18 bin 217 TL de ehliyetsiz, muayenesiz araç kullanma, cam filmi ve zorunlu mali sigorta yaptırmamaktan toplam 50 bin 541 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca otomobil 2 ay trafikten men edildi.

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20 Nis 2024 - 02:21 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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