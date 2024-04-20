Caddede 'drift' yapan sürücüye 50 bin TL ceza

Bugün öğlen saatlerinde, merkez Mezitli ilçesine bağlı Yenimahalle Yüksek Harman Caddesi ile 33169’uncu sokak kavşağı pazar alanı yanında, otomobille bir sürücünün drift yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otomobilin sürücüsünün O.O. olduğu tespit edildi. Otomobili bulan polis, sürücüye 32 bin 324 TL drift yapmaktan, 18 bin 217 TL de ehliyetsiz, muayenesiz araç kullanma, cam filmi ve zorunlu mali sigorta yaptırmamaktan toplam 50 bin 541 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca otomobil 2 ay trafikten men edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.