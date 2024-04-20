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'Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

'Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi' mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise " Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."

# İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MARDİN, Diyarbakır, ISE, Belediye, Türk

20 Nis 2024 - 01:17 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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