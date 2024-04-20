Kadıköy'de 'huzur' denetimi

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur denetimi yapıldı. Denetime Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât ekipleri katıldı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.