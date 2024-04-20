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Kadıköy'de 'huzur' denetimi

Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur ve Güven İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

Kadıköy'de 'huzur' denetimi
Kadıköy'de 'huzur' denetimi
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Kadıköy Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur denetimi yapıldı. Denetime Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât ekipleri katıldı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetim noktasında durdurulan araçlar didik didik arandı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimde narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı.

# Huzur, denetimi, istanbul, Polis, şube, emniyet

20 Nis 2024 - 01:01 DHA İstanbul/ Kadiköy- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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