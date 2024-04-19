Yeni hali görenleri şaşırttı!

Halen büyük bir ilgiyle izlenen "Avrupa Yakası" dizisi, yayın tarihinden 20 yıl sonra bile sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Her yaştan izleyici tarafından sevilen dizi, zaman zaman gündeme gelerek geniş bir kitleye hitap ediyor.

Sevilen dizinin oyuncuları da zaman zaman güncel halleriyle dikkatleri üzerlerine çekiyor. Dizide Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu da yıllar sonra görünümüyle gündeme geldi.

Dizide moda editörü Yaprak olarak tanınan ve uzun bir süredir ekrandan uzak kalan Hale Caneroğlu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarla gündemi meşgul etti. Ünlü oyuncunun değişimi görenleri şaşırtırken, paylaşımına yoğun ilgi ve olumlu yorumlar geldi.

Takipçilerden gelen yorumlar arasında, "Muhteşemsin", "Her geçen gün daha güzel oluyorsun", "Tarzını ve güzelliğini çok beğeniyorum" gibi ifadeler yer aldı.