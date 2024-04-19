Hande Erçel'den yeni anlaşma

Oyunculuk kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, yurtdışındaki tatil gezileriyle de sıkça konuşuluyordu. Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ve aktif sosyal medya varlığıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Erçel, bir markanın yüzü olarak kamera karşısına geçtiği fotoğraflarıyla gündeme geldi. Oyuncunun cesur pozları, sosyal medyada geniş bir beğeni kitlesi tarafından takdirle karşılandı.