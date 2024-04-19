19 Nis 2024 - 23:22- Magazin G:

Hande Erçel'den yeni anlaşma

Uzun bir süredir Hakan Sabancı ile romantik ilişkisi devam eden ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin ilgisini çekiyor. Oyuncu, son olarak bir markanın yüzü olarak kameraların karşısına geçtiği yeni çekimleriyle dikkatleri üzerine çekti ve gündeme geldi.

Hande Erçel'den yeni anlaşma mask
Hande Erçel'den yeni anlaşma
Hande Erçel'den yeni anlaşma
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Oyunculuk kariyeri ve  sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, yurtdışındaki tatil gezileriyle de sıkça konuşuluyordu. Erçel, Hakan Sabancı  ile yaşadığı aşk ve aktif sosyal medya varlığıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla  bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Erçel, bir markanın yüzü  olarak kamera karşısına geçtiği fotoğraflarıyla gündeme geldi. Oyuncunun cesur pozları, sosyal medyada geniş bir beğeni kitlesi tarafından takdirle karşılandı.

Hande Erçel'den yeni anlaşma
Hande Erçel'den yeni anlaşma

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19 Nis 2024 - 23:22 Ankara- Magazin

Mahreç  Şevval Ateş

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