Hande Erçel'den yeni anlaşma

Oyunculuk kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, yurtdışındaki tatil gezileriyle de sıkça konuşuluyordu. Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ve aktif sosyal medya varlığıyla sürekli gündemde kalmayı başarıyor. Ünlü oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Erçel, bir markanın yüzü olarak kamera karşısına geçtiği fotoğraflarıyla gündeme geldi. Oyuncunun cesur pozları, sosyal medyada geniş bir beğeni kitlesi tarafından takdirle karşılandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.